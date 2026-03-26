Ceccano Facciamo luce sull' endometriosi

In occasione della settimana dedicata alla sensibilizzazione sull’endometriosi, il Comune di Ceccano ha organizzato un evento per informare la popolazione sulla malattia. La iniziativa mira a coinvolgere i cittadini e a evidenziare la difficoltà di diagnosi precoce di questa patologia, che ancora oggi viene spesso sottovalutata. Nessuna data o dettaglio specifico sull’evento è stato comunicato.

L’evento, in programma per domani, venerdì 27 marzo, prevede alle ore 17.00 l’inaugurazione della EndoPank rigenerata presso i Giardini della Stazione ferroviaria e, a seguire, alle ore 18.00, la presentazione del libro “Ripart-Endo”, alla presenza dell’autrice Tiziana Genito, presso la Biblioteca comunale. L’incontro sarà arricchito da contributi medici, supporto psicologico e testimonianze dirette. La Presidente del Consiglio comunale, Emanuela Piroli, ha dichiarato: “Questa iniziativa nasce da un lavoro condiviso e rappresenta un piccolo ma significativo passo per accendere i riflettori su una patologia invalidante che colpisce molte donne, spesso sin dalla giovane età. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Ceccano, "Facciamo luce sull'endometriosi" Articoli correlati “Fare luce sull’endometriosi”, incontro promosso dall’Asp per informare su un male poco conosciutoL’evento si terrà il 26 marzo all’Ordine dei medici con specialisti e momenti culturali dedicati alla patologia femminile L’iniziativa mira a... Incontri nelle scuole sull’endometriosiDue istituti superiori di Cesena, ospiteranno sabato un incontro dedicato all’endometriosi e alla salute mestruale delle adolescenti.