C’è vita anche nella sofferenza

Il cardinale di Siena, presidente della Conferenza Episcopale Toscana, ha commentato il tema del suicidio medicalmente assistito, parlando di

E’ sempre la parola "sconforto" quella che viene pronunciata dal cardinale di Siena Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana, di fronte a persone che scelgono il suicidio medicalmente assistito. Anche questa volta, il cardinale commenta così la scelta di Libera: "C’è un senso di sconforto, di tristezza perché quando una persona perde la speranza, l’orizzonte della vita, è un fortissimo dolore per tutti. Non c’è un giudizio, certe situazioni bisogna viverle per capirle. Ma dobbiamo fare di più per alleviare le sofferenze. Fino a qualche decennio fa non si potevano nemmeno celebrare i funerali di un suicida, oggi vengono accolti perché quando c’è di mezzo una sofferenza così grande non c’è giudizio né discussione né politicizzazione che tenga". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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