C’è margine per aumento di gas Malek spiega il futuro delle relazioni Italia-Algeria

Durante la visita della premier a Algeri si è discusso delle possibilità di incrementare le forniture di gas, in un contesto di collaborazione tra i due paesi. L’incontro ha confermato l’importanza del rapporto energetico e la volontà di approfondire le relazioni, con un’attenzione particolare alle prospettive future di approvvigionamento e alle strategie di diversificazione delle fonti di energia.

La recente visita della premier Giorgia Meloni ad Algeri ha riacceso l’attenzione sul partenariato energetico tra Italia e Algeria, già considerato strategico per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento italiano. L’Algeria è oggi il principale fornitore di gas naturale dell’Italia, con un ruolo consolidato grazie al gasdotto Transmed e a una cooperazione ultradecennale che affonda le radici nell’azione di Enrico Mattei. Secondo i dati più recenti, le importazioni italiane di gas algerino sono passate da quasi 9,7 miliardi di metri cubi nel 2019 a 21,2 miliardi nel 2024, mentre il gasdotto Transmed conserva ancora una capacità residua di circa 13 miliardi di metri cubi all’anno. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - C’è margine per aumento di gas. Malek spiega il futuro delle relazioni Italia-Algeria Articoli correlati Leggi anche: Nuovi flussi di gas e Piano Mattei. L’Italia continua a rafforzare le relazioni con l’Algeria Leggi anche: Italia-Algeria, Meloni: “Rafforziamo flusso fornitura gas” Una raccolta di contenuti su C'è margine per aumento di gas Malek... Temi più discussi: Italia-Algeria, l’esperto Slimani: C’è ancora un margine non usato del Transmed; Bloomberg: l’Italia spinge per aumentare le importazioni di gas dall’Algeria; Gas, riparte la caccia alle forniture. L’Italia chiede più flussi all’Algeria; Meloni gioca la carta Algeria sul gas. Ecco tutti gli accordi sul tavolo. C’è margine per aumento di gas. Malek spiega il futuro delle relazioni Italia-AlgeriaLa recente visita della premier Giorgia Meloni ad Algeri ha riacceso l’attenzione sul partenariato energetico tra Italia e Algeria, già considerato strategico per la diversificazione delle fonti di ap ... formiche.net Italia-Algeria, Meloni rilancia asse strategico: Intensifichiamo la cooperazione e rafforziamo il flusso di gasLa premier da Algeri: I due Paesi si sono dati una mano tante volte e ognuno c'e stato per l'altro nel momento del bisogno ... tgcom24.mediaset.it L’Algeria giocherà in Italia contro Guatemala e Uruguay durante la sosta per preparare il Mondiale 2026. La selezione di Petkovic ha scelto come centro di allenamento è quello della Juventus e come sedi delle partite Genova e Torino: https://fanpa.ge/5KWHv - facebook.com facebook Meloni in Algeria per negoziare nuovi accordi di fornitura di gas. L'Italia è esposta alla crisi nel golfo Persico perché acquista tanto gas dal Qatar, e più in generale importa parecchia energia x.com