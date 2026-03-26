C’è margine per aumento di gas Malek spiega il futuro delle relazioni Italia-Algeria

Da formiche.net 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la visita della premier a Algeri si è discusso delle possibilità di incrementare le forniture di gas, in un contesto di collaborazione tra i due paesi. L’incontro ha confermato l’importanza del rapporto energetico e la volontà di approfondire le relazioni, con un’attenzione particolare alle prospettive future di approvvigionamento e alle strategie di diversificazione delle fonti di energia.

La recente visita della premier Giorgia Meloni ad Algeri ha riacceso l’attenzione sul partenariato energetico tra Italia e Algeria, già considerato strategico per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento italiano. L’Algeria è oggi il principale fornitore di gas naturale dell’Italia, con un ruolo consolidato grazie al gasdotto Transmed e a una cooperazione ultradecennale che affonda le radici nell’azione di Enrico Mattei. Secondo i dati più recenti, le importazioni italiane di gas algerino sono passate da quasi 9,7 miliardi di metri cubi nel 2019 a 21,2 miliardi nel 2024, mentre il gasdotto Transmed conserva ancora una capacità residua di circa 13 miliardi di metri cubi all’anno. 🔗 Leggi su Formiche.net

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