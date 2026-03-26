CdS – tanti in bilico la Juve valuta

Da justcalcio.com 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso delle ultime settimane, si sono susseguite indiscrezioni riguardanti il futuro di alcuni giocatori e le strategie della società sportiva. Secondo un articolo pubblicato da un quotidiano nazionale, ci sarebbero diverse situazioni di incertezza legate a otto calciatori, con la società che starebbe valutando attentamente le prossime mosse. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali per confermare o smentire queste informazioni.

2026-03-25 09:43:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Otto partite per tenersi la Juventus. La missione non è semplice, in tanti sono in bilico nella rosa bianconera attualmente a disposizione di Luciano Spalletti: c’è chi potrebbe essere ceduto per ottenere risorse fondamentali per il prossimo mercato, specie se dovesse essere fallito il traguardo della qualificazione alla Champions League, mentre per alcuni la strada è già tracciata e porta all’addio. Gli ultimi due mesi di campionato saranno fondamentali per raggiungere il quarto posto ma anche per definire le strategie di mercato, molte delle quali dipenderanno dall’epilogo della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

cds 8211 tanti in bilico la juve valuta
© Justcalcio.com - CdS – tanti in bilico, la Juve valuta

Articoli correlati

Leggi anche: CdS – Milan, Modric rinnovo in bilico. Dalla Spagna: “Sta riflettendo”

Leggi anche: Juventus, Adži? in bilico: si valuta l’uscita a gennaio

Altri aggiornamenti su CdS tanti in bilico la Juve valuta

Discussioni sull' argomento Il Napoli ha stabilito le linee guida per il prossimo mercato: in bilico tre big – CdS; CdS - Bastoni e Lautaro in bilico verso Fiorentina-Inter: il punto su entrambi; CdS – Milan Modric rinnovo in bilico Dalla Spagna | Sta riflettendo.

Trova facilmente notizie e video collegati.