CdS – tanti in bilico la Juve valuta

Nel corso delle ultime settimane, si sono susseguite indiscrezioni riguardanti il futuro di alcuni giocatori e le strategie della società sportiva. Secondo un articolo pubblicato da un quotidiano nazionale, ci sarebbero diverse situazioni di incertezza legate a otto calciatori, con la società che starebbe valutando attentamente le prossime mosse. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali per confermare o smentire queste informazioni.

2026-03-25 09:43:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Otto partite per tenersi la Juventus. La missione non è semplice, in tanti sono in bilico nella rosa bianconera attualmente a disposizione di Luciano Spalletti: c’è chi potrebbe essere ceduto per ottenere risorse fondamentali per il prossimo mercato, specie se dovesse essere fallito il traguardo della qualificazione alla Champions League, mentre per alcuni la strada è già tracciata e porta all’addio. Gli ultimi due mesi di campionato saranno fondamentali per raggiungere il quarto posto ma anche per definire le strategie di mercato, molte delle quali dipenderanno dall’epilogo della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – tanti in bilico, la Juve valuta Articoli correlati Leggi anche: CdS – Milan, Modric rinnovo in bilico. Dalla Spagna: “Sta riflettendo” Leggi anche: Juventus, Adži? in bilico: si valuta l’uscita a gennaio Altri aggiornamenti su CdS tanti in bilico la Juve valuta Discussioni sull' argomento Il Napoli ha stabilito le linee guida per il prossimo mercato: in bilico tre big – CdS; CdS - Bastoni e Lautaro in bilico verso Fiorentina-Inter: il punto su entrambi; CdS – Milan Modric rinnovo in bilico Dalla Spagna | Sta riflettendo. #Napoli sullo svincolato #Goretzka! CdS: "#Manna attento a questa opportunità" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli-sullo-svincolato-Goretzka--CdS---Manna-attento-a-questa-opportunita--146864.aspx #Calciomercato - facebook.com facebook CdS - Mondiali, la #Fifa ripagherà i club: quanto vale l'Italia al Mondiale per l' #Inter x.com