CDP Venture Capital | La Savings and Investment Union SIU è una grande opportunità per favorire la crescita economica delle imprese

La Savings and Investment Union (SIU), promossa da CDP Venture Capital, mira a sostenere lo sviluppo delle imprese italiane. L’Europa di fronte a Stati Uniti e Cina mostra un divario crescente negli investimenti in settori come deep tech, intelligenza artificiale, biotech e spazio. Da tempo si cerca di colmare questa differenza attraverso iniziative che favoriscano la crescita economica delle aziende nazionali.

Da tempo l’Europa registra un divario importante in termini di investimenti su deep tech, AI, biotech e space economy al cospetto di quanto stanno invece facendo Stati Uniti e Cina. Un dato di fatto che la Commissione Europea ha preso seriamente in considerazione e, per tale ragione, ha avanzato la proposta di Savings and Investments Union (SIU). Si tratta di una misura che punta a sensibilizzare il risparmio privato a investire, in modo chiaro e diversificato, per rafforzare la competitività tecnologica ed industriale del vecchio continente. Tale azione, secondo CDP Venture Capital, rappresenta una grande opportunità, soprattutto alla luce dei circa 40. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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