CCNL scuola 2025-2027 | quanto aumentano gli stipendi di docenti e ATA

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027 riguarda più di un milione di lavoratori del settore scolastico. Le trattative hanno portato a nuovi accordi sugli aumenti salariali sia per i docenti che per il personale ATA. I dettagli sugli importi e le percentuali di incremento sono stati comunicati di recente, segnando una fase di aggiornamento contrattuale importante per il comparto.

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027 rappresenta uno dei temi più rilevanti per oltre un milione di lavoratori della scuola italiana. Dopo gli incrementi già previsti nei precedenti rinnovi contrattuali, anche questo nuovo accordo punta a rafforzare le retribuzioni di docenti e personale ATA, introducendo al tempo stesso alcune misure di welfare. Le trattative sono ufficialmente partite nel 2026 e si inseriscono in un percorso di progressiva rivalutazione degli stipendi del settore scolastico, già avviato negli ultimi anni. Secondo le stime attuali, il rinnovo del contratto scuola 2025-2027 dovrebbe garantire un aumento medio degli stipendi pari a circa il 5,4%. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - CCNL scuola 2025-2027: quanto aumentano gli stipendi di docenti e ATA Articoli correlati Leggi anche: Rinnovo contratto scuola 2025-2027: al via le trattative ARAN. Previsti aumenti medi di 143 euro per i docenti e 104 per gli ATA Il Governo aumenta gli stipendi a docenti e personale della scuola, annuncio del Ministro Valditara Contenuti e approfondimenti su CCNL scuola Temi più discussi: Rinnovo CCNL Istruzione e ricerca 2025-2027: secondo incontro all’Aran; Contratto, verso un possibile rinnovo della parte economica per il triennio 2025/27. Stipendi incrementati del 6 per cento; Scuola, dal nuovo contratto fino a 185 euro in più per i prof. Tutti gli aumenti; Scuola, si va verso il rinnovo del contratto. In arrivo nuovi aumenti: ecco di quanto. CCNL scuola 2025-2027: quanto aumentano gli stipendi di docenti e ATAIl rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027 rappresenta uno dei temi più rilevanti per oltre ... ilsipontino.net Rinnovo contratto scuola, aumenti per i docenti: ecco tutte le cifre, previsto anche una tantum per gli AtaRinnovo contratto scuola, a che punto siamo? Ieri, 24 marzo, alle ore 14:30, si è svolto il secondo incontro relativo alla trattativa dele CCNL personale comparto Istruzione Ricerca 2025 – 2027, dopo ... tecnicadellascuola.it https://www.scuolainforma.news/aumenti-stipendi-docenti-e-ata-controproposte-anief-sullipotesi-di-rinnovo-ccnl-2025-27/ - facebook.com facebook Il CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 18/1/2024, settore Scuola, ha ridisegnato tutti i profili professionali del personale ATA introducendone anche due nuovi: è il caso dell’operatore scolastico e del funzionario ad elevata qualificazione. Questi du… x.com