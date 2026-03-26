A Cava de’ Tirreni, è stata firmata questa sera la concessione per il riavvio del

Con la firma ufficiale avvenuta questo pomeriggio presso il Comune, Cava de’ Tirreni apre una nuova fase per uno dei suoi principali spazi culturali. È stata aggiudicata la concessione del Palazzo delle Arti e della Cultura – Marte, che tornerà operativo con una nuova identità. La gestione è stata affidata alla società cavese Universe Srl, startup innovativa attiva nei settori della formazione e dell’innovazione tecnologica, che realizzerà un piano di rilancio da oltre 1,6 milioni di euro. L’iniziativa prevede la nascita della Mediateca Arte Ricerca Tecnologia ed Educazione, mantenendo l’acronimo storico Marte ma ampliandone il significato. L’obiettivo è creare uno spazio aperto e dinamico in cui arte, tecnologia, formazione e comunità possano incontrarsi, dando vita a un luogo di produzione culturale, apprendimento e innovazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Cava de’ Tirreni, rinasce il "Marte": concessione affidata e investimento da 1,6 milioni

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