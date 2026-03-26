Castagneti a lezione di potatura

Da ilrestodelcarlino.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto di formazione pratica porta le persone a imparare direttamente nei castagneti, con lezioni che coprono aspetti come la potatura e altre tecniche di gestione degli alberi. Le sessioni si svolgono sia in aula che sui terreni, offrendo un approccio pratico e teorico per approfondire le competenze nel settore della castanicoltura.

La castanicoltura sale in cattedra per le lezioni teoriche e sui castagneti (per le potature e altro), grazie a un progetto di formazione pratica esperenziale. Il progetto, denominato Calco, nasce dalla visione condivisa di tre professionisti e profondi conoscitori del territorio: Giuseppe Salieri, Marina Munioz Duran e Pasquale De Lorenzo. L’iniziativa si propone di trasformare la gestione del bosco da eredità del passato a concreta opportunità di impresa sostenibile per le nuove generazioni. Il progetto vanta una rete istituzionale e scientifica di altissimo profilo, operando in stretta collaborazione con l’Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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