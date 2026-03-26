Castagneti a lezione di potatura

Un nuovo progetto di formazione pratica porta le persone a imparare direttamente nei castagneti, con lezioni che coprono aspetti come la potatura e altre tecniche di gestione degli alberi. Le sessioni si svolgono sia in aula che sui terreni, offrendo un approccio pratico e teorico per approfondire le competenze nel settore della castanicoltura.

La castanicoltura sale in cattedra per le lezioni teoriche e sui castagneti (per le potature e altro), grazie a un progetto di formazione pratica esperenziale. Il progetto, denominato Calco, nasce dalla visione condivisa di tre professionisti e profondi conoscitori del territorio: Giuseppe Salieri, Marina Munioz Duran e Pasquale De Lorenzo. L’iniziativa si propone di trasformare la gestione del bosco da eredità del passato a concreta opportunità di impresa sostenibile per le nuove generazioni. Il progetto vanta una rete istituzionale e scientifica di altissimo profilo, operando in stretta collaborazione con l’Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castagneti, a lezione di potatura Articoli correlati Leggi anche: Corso di potatura dell’olivo a Castiglion Fiorentino Perugia, interventi di potatura e asfaltatura: modifiche temporanee alla viabilitàPer consentire i lavori di potatura di alcune alberature pubbliche in via Raffaello il Comune di Perugia, con ordinanza n. Potare il Castagno Una selezione di notizie su Castagneti a lezione di potatura Discussioni sull' argomento Castagneti, a lezione di potatura; Giornata delle foreste. Slow Food: Salviamo i castagneti; Nel giorno delle foreste Slow Food rilancia: ripartiamo dai castagneti per salvare le Terre Alte; A Cave nuovi castagni piantati con i bambini: un gesto che guarda al futuro. La rete Slow Food dei Castanicoltori esce dal guscio (castagnetta)! La due giorni di Filattiera (MS) del 20 e 21 marzo ha segnato un altro significativo passo avanti nel percorso del riconoscimento del ruolo della pratica tradizionale di cura dei castagneti. I - facebook.com facebook Nel giorno delle foreste @SlowFoodItaly rilancia: “ripartiamo dai #castagneti per salvare le #TerreAlte”. Il 21 marzo per ricordare il #valore dei #boschi che diventano #simbolo di #rigenerazione, #biodiversità e #futuro per i #giovani delle #areemontane x.com