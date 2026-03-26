Casi di epatite A ipotesi cozze estere non controllate | aperta indagine per commercio di alimenti nocivi

A Napoli e in altre città si sono registrati numerosi casi di epatite A. Le autorità hanno avviato un'indagine per verificare il commercio di alimenti potenzialmente nocivi, con particolare attenzione alle cozze importate dall'estero che potrebbero essere alla base dell'epidemia. La situazione ha portato a controlli e verifiche sulle forniture alimentari coinvolte.

Un’indagine per commercio di alimenti pericolosi per la salute pubblica è stata aperta dalla Procura di Napoli in seguito all’esplosione di casi di epatite A registrati tra Campania, basso Lazio e Puglia. Si ipotizza che i frutti di mare contaminati, e in particolare le cozze, potrebbero essere state immesse sul mercato senza adeguati controlli, dopo essere state acquistate su mercati esteri. Epatite, ipotesi molluschi esteri non controllati Ipotesi cozze contaminate, indagini tra Campania e Lazio Sequestri e analisi sui campioni Epatite, ipotesi molluschi esteri non controllati Secondo quanto emerso, gli inquirenti non escludono che tra le cozze allevate localmente siano stati commercializzati anche molluschi provenienti dall’estero, potenzialmente contaminati e privi dei necessari controlli sanitari. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Casi di epatite A, ipotesi cozze estere non controllate: aperta indagine per commercio di alimenti nocivi Articoli correlati Leggi anche: Cozze e frutti di mare in vendita: avviso del Comune dopo i casi di epatite. Epatite A, 133 casi in Campania: la Regione rafforza i controlli su cozze e vongoleLa Regione Campania intensifica i controlli lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e rafforza le misure di prevenzione contro l’epatite A. Contenuti e approfondimenti su Casi di epatite A ipotesi cozze estere... Temi più discussi: Boom di casi di epatite A in Campania, rafforzate le attività di controllo; Epatite A, a Napoli boom di casi: 43 ricoverati al Cotugno; Epatite A, allarme anche a Latina, nuovi casi dopo i contagi a Napoli; Epatite A, il caso del turista padovano rientrato da Napoli: aveva mangiato frutti di mare. Epatite A, 50 casi a Roma: i sintomi anche dopo 7 settimane. Dal cibo ai controlli, come prevenirlaPrimi casi di Epatite A anche nel Lazio: «La situazione è monitorata e i casi circoscritti» precisa la Regione Lazio che dallo scorso febbraio sta tracciando i pazienti ed ... ilmessaggero.it Epatite A, 50 casi a Roma nel 2026: i sintomi anche dopo 7 settimaneNella regione dall’inizio dell’anno si sono contati 120 casi di cui una cinquantina a Roma. Gli esperti non ritengono preoccupanti i dati ... rainews.it La Procura di Napoli e i carabinieri del Nas indagano sull’aumento dei casi di #epatite tra #Campania e #Lazio. Fra le ipotesi, la vendita di cozze contaminate arrivate dall’estero mischiate a quelle nostrane. #Tg1 Lorenzo Santorelli facebook #Napoli Insolito picco di casi di #epatite A segnalato dall'ospedale "Cotugno" di Napoli. L'età dei ricoverati, tra i 35 e i 45 anni. E nel reparto malattie infettive non ci sono più posti letto Piero Vitiello Tgr Campania x.com