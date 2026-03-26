Casi di epatite A ipotesi cozze estere non controllate | aperta indagine per commercio di alimenti nocivi

Da virgilio.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli e in altre città si sono registrati numerosi casi di epatite A. Le autorità hanno avviato un'indagine per verificare il commercio di alimenti potenzialmente nocivi, con particolare attenzione alle cozze importate dall'estero che potrebbero essere alla base dell'epidemia. La situazione ha portato a controlli e verifiche sulle forniture alimentari coinvolte.

Un’indagine per commercio di alimenti pericolosi per la salute pubblica è stata aperta dalla Procura di Napoli in seguito all’esplosione di casi di epatite A registrati tra Campania, basso Lazio e Puglia. Si ipotizza che i frutti di mare contaminati, e in particolare le cozze, potrebbero essere state immesse sul mercato senza adeguati controlli, dopo essere state acquistate su mercati esteri. Epatite, ipotesi molluschi esteri non controllati Ipotesi cozze contaminate, indagini tra Campania e Lazio Sequestri e analisi sui campioni Epatite, ipotesi molluschi esteri non controllati Secondo quanto emerso, gli inquirenti non escludono che tra le cozze allevate localmente siano stati commercializzati anche molluschi provenienti dall’estero, potenzialmente contaminati e privi dei necessari controlli sanitari. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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