A Napoli si registrano nuovi casi di epatite A, con un aumento dei contagi nel territorio. Le autorità sanitarie hanno segnalato che i mitili sono stati coinvolti in diversi casi di infezione, portando a un aumento dei controlli sui prodotti ittici. L'attenzione si concentra sulle festività di Pasqua, con un appello a verificare l’origine dei mitili utilizzati nei menu tradizionali.

Continuano ad aumentare i casi di epatite A a Napoli, con più di 60 perone ricoverate in ospedale e un totale di 89 contagi. Secondo gli esperti ci sarebbe una connessione tra il picco dei casi e il consumo di mitili, i molluschi comunemente chiamati cozze. Per il menù del pranzo di Pasqua si sconsiglia però anche il consumo di sushi. Aumentano ancora i contagi da epatite A a Napoli Tutti i pazienti hanno mangiato mitili Il sushi e i cibi da evitare a Pasqua Aumentano ancora i contagi da epatite A a Napoli L’ospedale Domenico Cotugno di Napoli ha comunicato di avere ricoverati nei propri reparti ben 60 pazienti malati di epatite A, di cui tre sono ancora nel pronto soccorso perché arrivati nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Casi di epatite A in aumento a Napoli, allarme sui menu di Pasqua dopo i contagi: "Attenzione ai mitili"

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