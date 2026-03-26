Case sovraffollate extracomunitari invisibili | le nuove regole di Laterina

Il sindaco di Laterina Pergine ha firmato un provvedimento che prevede controlli più severi sulle abitazioni sovraffollate e sui residenti extracomunitari considerati “invisibili”. La misura mira a garantire condizioni abitative più idonee, migliorare la sicurezza nel territorio e tutelare i minori. Le nuove regole introducono verifiche e restrizioni per affrontare le problematiche legate alla congestione negli alloggi e alla presenza di persone senza documenti visibili.

Dichiarazioni più dettagliate, controlli immediati e stop agli alloggi oltre capienza. Il sindaco Tassini: “Serve rigore e trasparenza per tutelare tutti” Il provvedimento nasce dalle segnalazioni arrivate da polizia locale, servizi demografici e servizi sociali, che hanno evidenziato, in alcuni casi, gravi difficoltà nel ricostruire con precisione il numero di persone che vivono all’interno di uno stesso alloggio, con le conseguenze che il fenomeno si porta al seguito. Sotto osservazione, secondo l'amministrazione comunale, gli extracomunitari “invisibili” che non risultano all’anagrafe, non lasciano traccia nei registri comunali e spesso sfuggono ai controlli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Case sovraffollate, extracomunitari “invisibili”: le nuove regole di Laterina Articoli correlati 7 regole AI: mappa le minacce invisibili in aziendaSette nuove regole operative per l’adozione sicura dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane sono state delineate da Luca Sambucci,... CAF CISL Parma Piacenza: "Isee 2026: con la finanziaria 2026 nuove tutele per le famiglie numerose e nuove regole"Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il sistema dell’Isee si conferma lo strumento cardine per garantire l’equità sociale e l’accesso...