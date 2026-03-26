Carolina Marin annuncia il ritiro! Saluta una leggenda del badminton l’oro olimpico e l’infortunio a Parigi 2024

Carolina Marin ha annunciato di smettere di giocare a livello professionale. La giocatrice, vincitrice di una medaglia d’oro olimpica, ha comunicato la decisione in seguito a un infortunio subito a Parigi 2024. Marin si congeda dal badminton lasciando il suo ruolo di atleta attiva, dopo aver partecipato a numerosi tornei internazionali e ottenuto importanti risultati nel corso della carriera.

Carolina Marin ha annunciato il proprio ritiro dall’attività agonistica: una delle più grandi giocatrici della storia del badminton ha deciso di appendere la racchetta al chiodo, non prendendo parte agli ormai imminenti Europei di Huelva e chiudendo la propria carriera ai massimi livelli internazionali dopo aver scritto delle pagine memorabili per questa disciplina. Campionessa Olimpica a Rio 2016 e tre volte Campionessa del Mondo (2014, 2015, 2018 e poi argento nel 2023), la fuoriclasse spagnola si congeda a 32 anni, dopo il brutto infortunio al ginocchio destro accusato durante la semifinale dei Giochi di Parigi 2024, a cui si era presentata come una delle grande favorite della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carolina Marin annuncia il ritiro! Saluta una leggenda del badminton, l’oro olimpico e l’infortunio a Parigi 2024 Articoli correlati Brignone, trionfo olimpico a Cortina: da grave infortunio all’oro nel SuperG, una rinascita sulla neve.Federica Brignone ha realizzato un sogno olimpico a Cortina d'Ampezzo, vincendo l'oro nel supergigante ai Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Leggi anche: Federica Brignone, oro olimpico: la leggenda è completa