Un recente sondaggio ha evidenziato che quasi la metà degli americani non conosce il collegamento tra il consumo di carne lavorata e l’aumento del rischio di tumore al colon-retto. Marzo, dedicato alla prevenzione di questa malattia, si concentra anche sui rischi per i giovani adulti, che risultano essere più vulnerabili. I dati indicano una scarsa consapevolezza generale su questo argomento, con molte persone che non associano i comportamenti alimentari a problemi di salute a lungo termine.

L’indagine, condotta dal Comitato dei Medici per la Medicina Responsabile insieme a Morning Consult su oltre 2.200 adulti statunitensi, evidenzia però anche un aspetto positivo: una volta informate, molte persone cambiano rapidamente opinione. Circa due terzi degli intervistati, infatti, si sono dichiarati favorevoli all’introduzione di etichette di avvertimento sui prodotti a base di carne trasformata. Un altro dato che emerge con forza riguarda l’età dei pazienti. Il tumore al colon-retto è oggi una delle principali cause di morte per cancro tra gli adulti sotto i 50 anni, un trend che preoccupa sempre di più la comunità scientifica.... 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Carne lavorata e cancro al colon, cresce il rischio tra i giovani adulti

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