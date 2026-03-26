Un'indagine sul “Benessere organizzativo 2025” ha rivelato che gli agenti di Polizia Locale di Piacenza sono sotto pressione a causa di carichi di lavoro inadeguati, problemi di disorganizzazione e scarsa comunicazione interna. I risultati mostrano come queste criticità influenzino il quotidiano degli agenti, evidenziando difficoltà che coinvolgono la gestione delle attività e il clima lavorativo.

Dall’indagine sul benessere organizzativo degli agenti del Comune di Piacenza emergono diverse criticità. Il 27% dei parametri non è soddisfacente. L’esperto: «Servono degli interventi correttivi» Come se la passano gli agenti di Polizia Locale di Piacenza? Non proprio benissimo, a giudicare dai risultati emersi dall’indagine sul “Benessere organizzativo 2025” del Corpo a disposizione del Comune. Sul luogo di lavoro molti di loro segnalano problemi per quanto riguarda carichi di lavoro, equità nei ruoli, comunicazione interna, sistemi di valutazione e rapporto con il comandante e i vertici. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Carichi di lavoro sbagliati, disorganizzazione e poca comunicazione interna: agenti di Polizia Locale sotto stress

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