Durante un recente intervento, un commentatore sportivo ha affermato che Rabiot rappresenta l’elemento più determinante per il Milan, addirittura superando l’importanza di Modric. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate nell’ambito di una trasmissione dedicata al calcio e alle analisi delle prestazioni delle squadre. Non sono stati forniti dettagli su eventuali confronti o statistiche a supporto di questa affermazione.

Adrien Rabiot sta disputando una stagione strepitosa con il Milan, lo testimonia la media di 2,35 punti a partita quando il francese è in campo. Massimiliano Allegri ha spinto per il suo acquisto dopo la sconfitta contro la Cremonese nella prima giornata di campionato, sottolineando come ci fosse bisogna di maggiore qualità in mezzo al campo. In merito alle prestazioni di Rabiot con la maglia del Milan si è espresso anche Fabio Caressa. Di seguito, le parole del telecronista di 'Sky Sport' nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube. "I numeri parlano chiaro, Rabiot è l’uomo decisivo del Milan. Di Canio e Bergomi al Club hanno sottolineato la predisposizione non tanto al sacrificio quanto al mettersi a disposizione dei compagni: il fatto di andare, di accompagnare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caressa: “Rabiot è l’uomo decisivo del Milan, addirittura più importante di Modric”

Articoli correlati

Bologna-Milan 0-3, le pagelle: Nkunku (7,5) dà un segnale importante al Diavolo, Rabiot (7,5) è sempre decisivo. Miranda (4) grave erroreIl Milan prosegue la sua rincorsa all'Inter, portandosi nuovamente a -5 dalla vetta.

Teotino: “Rabiot più determinante di Modric nel Milan insieme a Maignan”Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista Gianfranco Teotino ha voluto commentare il rendimento di questa stagione di due calciatori...

Una selezione di notizie su Caressa Rabiot è l'uomo decisivo del...

Temi più discussi: Più importante di Modric: Caressa esalta un altro Rossonero, Mai giocato a questi livelli; Caressa incredulo: La Juventus perde col Como, è un universo parallelo. Spalletti vuole lasciare?; Caressa su Conte: Non sono d'accordo con chi dice questa cosa sul suo futuro; Caressa: Rabiot è più importante di Modric per il Milan: mai giocato a questi livelli.

Caressa: Rabiot è più importante di Modric per il Milan: mai giocato a questi livelliIl Milan è arrivato alla sosta, l'ultima di questa stagione, e la situazione è molto chiara: i rossoneri conservano 6 punti di distacco sull'Inter capolista a otto giornate dal termine, con il Napoli ... msn.com

Rabiot, il trascinatore che accende il Milan: numeri, leadership e la sfida al tabù NapoliFattore Adrien: Diavolo da scudetto solo se c’è lui. Il francese sogna la prima vittoria in carriera al Maradona ... msn.com

Arcangelo Caressa - facebook.com facebook

Caressa: "Non è giusto dimenticare cosa è successo a Fagioli, ecco perché Gattuso non l'ha convocato in Nazionale" x.com