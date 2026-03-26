Negli ultimi tre anni, presso l’ospedale AORN Antonio Cardarelli di Napoli, 418 dipendenti hanno ottenuto la stabilizzazione con un contratto a tempo indeterminato. Recentemente, sono stati stabilizzati altri dodici lavoratori, portando a 418 il totale delle assunzioni permanenti effettuate in questo periodo.

L’ultimo provvedimento dell’azienda risale al 17 marzo scorso e ha riguardato undici infermieri e un tecnico di laboratorio, che hanno visto trasformare il proprio rapporto di lavoro, diventato a tempo indeterminato Altri dodici lavoratori stabilizzati all’ospedale AORN Antonio Cardarelli di Napoli. Negli ultimi 36 mesi sono stati in tutto 418 i dipendenti passati dal contratto a tempo determinato a quello a tempo indeterminato. “Negli ultimi tre anni abbiamo stabilizzato 418 persone, circa il 9% del totale dei lavoratori del nostro ospedale – spiega il direttore generale Antonio d’Amore –. Continueremo su questa strada proponendo contratti a tempo indeterminato a tutti coloro che matureranno i requisiti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Cardarelli, salgono a 418 i dipendenti stabilizzati negli ultimi mesi

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