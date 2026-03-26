Capolona e Subbiano | torna il il Galà dello sport

Mercoledì 1° aprile si svolgerà il tradizionale “Galà dello sport” nelle località di Capolona e Subbiano. L’evento è previsto presso una sala comunale e coinvolgerà atleti, società sportive e rappresentanti del settore. La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio e sarà aperta al pubblico. Durante l’appuntamento verranno consegnati premi e riconoscimenti ai protagonisti delle attività sportive locali.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Mercoledì 1° APRILE per Subbiano e Capolona è il giorno del “Galà dello Sport”, una festa con tanti riconoscimenti, che si terrà al Centro Eventi voluto dalle due Amministrazioni comunali insieme, quella di Subbiano, con il Sindaco Ilaria Mattesini, dove dallo scorso anno opera la Consulta dello Sport, e quella di Capolona, con il Sindaco Mario Francesconi. Nella serata che inizierà alle 20,30, saranno dati riconoscimenti a: Emanuele Tacchini allenatore della Fortis Arezzo, all’Olmoponte Calcio Champagne con Francesco Graziani, a Franco Chioccoli, a Emanuele Giaccherini, a Marco Scatragli, Paola Cesaroni mamma di Federico Luzzi per l’impegno sociale e umano nel ricordo del figlio, a Francesco Caremani e Andrea Lorentini nel loro educare alla cultura sportiva facendo memoria della tragedia dell’Heysel. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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