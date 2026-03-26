Capitan Bani | Inzghi ha ragione il Palermo andrà in A E io faccio i gol

Il difensore del Palermo ha dichiarato che, sebbene il suo ruolo sia difensivo, gli piace contribuire anche in fase offensiva. La sua affermazione arriva in un momento in cui si discute del percorso della squadra verso la promozione in Serie A. In precedenza, il capitano aveva affermato che l’obiettivo era ormai certo e che avrebbe segnato dei gol.

Si dice che a volte la migliore difesa sia l’attacco. Mattia Bani incarna perfettamente questo concetto, perché oltre a tenere alto il muro del Palermo adesso fa pure gol: due consecutivi con Juve Stabia e Padova (oltre a un rigore procurato), l’ultimo dei quali di un valore inestimabile perché ha permesso ai suoi di restare ancora in corsa per la promozione diretta. “Mi è spesso capitato di fare qualche gol e mi piace incidere in area sulle palle inattive o anche in fase offensiva. Il mio ruolo è un altro e quindi prima di tutto è fondamentale che difenda bene, ma mi piace guardare all’apporto offensivo”. È a un passo dal suo record personale di 4 reti realizzato con il Bologna in Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Capitan Bani: "Inzghi ha ragione, il Palermo andrà in A. E io faccio i gol" Articoli correlati Leggi anche: Pohjanpalo e Bani non bastano: la Juve Stabia ferma il Palermo al Barbera Palermo-Spezia 1-0, le pagelle: Ranocchia brilla, Bani sicuroUna vittoria sofferta, come spesso accaduto in questa stagione, ma importantissima: il Palermo ha battuto 1-0 lo Spezia grazie a una rete di Segre... Le parole di mister Inzaghi nel post @PalermoFCofficial @catanzarocalcio Tutto quello che riguarda Capitan Bani Temi più discussi: Palermo horror a Padova, capitan Bani salva la barca nel recupero; Palermo, arriva la reazione all’Euganeo: con il Padova la decide capitan Bani in 10 contro 11; E alla fine arriva Bani, il Palermo sbanca Padova: tre punti d'oro con l'uomo in meno; Calcio - Serie B - CAPITAN BANI AL 47’ BATTE IL PADOVA E RIMETTE IN CORSA IL PALERMO - L'Italiano. Palermo horror a Padova, capitan Bani salva la barca nel recuperoVittoria sul filo di lana per il Palermo di Filippo Inzaghi, che arriva così all'ultima sosta della stagione con tre punti in più. Termina 0-1 la trentaduesima giornata del campionato di serie B contr ... ilsicilia.it FINALE! Padova-Palermo 0-1: la zampata di Capitan BaniLettori di ForzaPalermo.it, bentrovati alla diretta testuale di Padova-Palermo, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Il modulo scelto da mister Inzaghi rende fonate le ... forzapalermo.it ‘’ ’’ A decidere Padova-Palermo la rete all’ultimo sussulto del capitano rosanero Bani Gol che il giornalista Simone Alibani (Telerent-7Gold) aveva predetto durante la diretta della trasmissione ‘’Speciale Gol - facebook.com facebook Palermo, arriva la reazione all’Euganeo: con il Padova la decide capitan Bani in 10 contro 11 x.com