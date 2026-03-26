Caos governo chi sostituisce la ministra Santanchè? Nomi eclatanti!

Le dimissioni della ministra del Turismo, annunciate prima del termine naturale del suo incarico, portano a un cambio di leadership nel ministero. La notizia ha generato attenzione tra i media e le istituzioni, mentre si cercano nomi possibili per la sua sostituzione. La riforma del governo si inserisce in un momento di incertezza politica, con vari scenari ancora aperti.

Le dimissioni di Daniela Santanchè dal Ministero del Turismo, anticipate di un anno rispetto alla naturale scadenza, aprono una fase di transizione all’interno dell’esecutivo. Dopo le ore di tensione che hanno accompagnato l’uscita di scena della ministra, si è avviata la ricerca del profilo destinato a prendere in carico il dicastero. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni valuta una gestione in interim per alcuni giorni, in attesa di individuare una soluzione stabile fino alla fine della legislatura. Dimissioni Santanchè e gestione interim: la fase di passaggio. Con l’uscita di Santanchè, il Ministero del Turismo entra in una fase interlocutoria. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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