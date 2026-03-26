Caos autotrasporto Cna all’attacco | Azione immediata contro la speculazione

L’aumento improvviso e consistente del prezzo del gasolio, causato da pratiche speculative, sta causando gravi problemi nel settore dell’autotrasporto in Italia. La Confederazione Nazionale dell’Artigianato ha richiesto interventi urgenti per contrastare questa situazione, che sta mettendo a dura prova le aziende del settore. La situazione si sta rapidamente aggravando, mettendo a rischio la continuità delle attività di trasporto su tutto il territorio nazionale.

GROSSETO L’eccezionale impennata del costo del gasolio, alimentata da fenomeni speculativi inaccettabili, sta portando l’autotrasporto italiano oltre il punto di rottura. L’aggiornamento dei Valori indicativi di riferimento pubblicato dal Ministero dei Trasporti il 17 marzo scorso, certifica un aumento del costo del gasolio del 30,09% rispetto a giugno 2025. Per un autoarticolato (Classe D), questa variazione si traduce in un incremento dei costi totali di esercizio tra il 6% e l’8%. "Le imprese non possono assorbire interamente un rincaro di questo tipo senza andare in perdita – dice Michele Demi, presidente di Cna Fita Grosseto – Il rischio è che i mezzi rimangano fermi, perché il viaggio costa più del guadagno". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos autotrasporto. Cna all’attacco: "Azione immediata contro la speculazione" Articoli correlati Gasolio, Cna Fita: “Azione immediata e severa contro la speculazione”ROMA – L’eccezionale impennata del costo del gasolio, alimentata da fenomeni speculativi inaccettabili, sta portando l’autotrasporto italiano oltre... Leggi anche: Gasolio, Unatras: “L’Autotrasporto non può subire la vergognosa speculazione in atto” Contenuti e approfondimenti su Caos autotrasporto Argomenti discussi: Caos autotrasporto. Cna all’attacco: Azione immediata contro la speculazione. Autotrasporto, Fita Cna: Costo del gasolio alle stelle, serve azione immediata contro speculazioneMichele Demi, di Fita Cna Grosseto, interviene sul caro gasolio e sul settore dell'autotrasporto: le sue parole ... grossetonotizie.com Autotrasporto, Cna Fita Cremona: Contro il caro-gasolio serve un patto di trasparenzaI numeri descrivono un’emergenza che rischia di bloccare le arterie logistiche del territorio. Secondo l’analisi tecnica aggiornata della Cna ... cremonaoggi.it