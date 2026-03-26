Milly Carlucci si appresta a condurre la seconda puntata di Canzonissima, il programma del sabato sera trasmesso da Rai1. La prima puntata dello show ha registrato ascolti superiori alle previsioni, attirando un pubblico numeroso. La conduttrice ha annunciato alcune novità per l’appuntamento successivo, senza specificare dettagli aggiuntivi.

Milly Carlucci si prepara alla seconda puntata di Canzonissima, lo storico show del sabato sera di Rai1 che è stato accolto dal pubblico con un risultato sopra le attese. Con un 22,5% di share a fronte del 23,8% del competitor Amici su Canale 5, la Carlucci si è portata a casa un signor risultato con una sfilata di cantanti e canzoni e senza il booster della gara che ha visto ben tre eliminazioni nel talent di Maria De Filippi. Nella seconda puntata si aggiungono al cast Arisa e Paolo Jannacci che farà una dedica speciale al padre Enzo. Attesa in studio anche la regina di Rai Fiction, Vanessa Scalera, in occasione dell’ultima puntata (di sempre?) dell’acclamata Imma Tataranni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI E GLI ASSI NELLA MANICA DELLA SECONDA PUNTATA

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