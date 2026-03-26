canzonissima i brani di sabato 28 marzo e chi li canta

Sabato 28 marzo va in onda la seconda puntata di Canzonissima, il programma musicale condotto da Milly Carlucci su Raiuno. La serata, intitolata

Roma, 26 marzo 2026 - Seconda puntata di Canzonissima e nuove perle. Quella di sabato 28 marzo sarà una serata del programma musicale condotto da Milly Carlucci su Raiuno il cui tema sarà “Dedica”. Non mancherà un momento di ricordo e omaggio nei confronti di Gino Paoli, scomparso pochi giorni fa. Il format. La formula di ‘Canzonissima’ prevede che non esistano concorrenti: in gara sono soltanto le canzoni. Proprio per questo motivo non è detto che tutti gli artisti che il pubblico vede in una puntata saranno presenti anche in quella successiva. Il vincitore della prima puntata. Ad aver vinto la prima puntata di ‘Canzonissima’, ovvero quella andata in onda su Raiuno sabato 21 marzo, è stata ‘Il mio canto libero’ interpretata da Fabrizio Moro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Milly Carlucci. . La Dedica Le scelte delle canzoni della seconda puntata di #canzonissima Ci vediamo sabato ore 21:30 su #rai1 @canzonissimarai - facebook.com facebook