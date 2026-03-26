Cantina Segreta valorizza il tartufo bianchetto delle pinete di Eboli | il territorio entra in cucina

Una nuova iniziativa mette in risalto il tartufo bianchetto delle pinete di Eboli, integrando questo ingrediente nel panorama gastronomico locale. La cantina dedicata si focalizza sulla valorizzazione di questo prodotto, che cresce spontaneamente nel territorio, e lo porta in tavola attraverso piatti e proposte culinarie. La presenza del tartufo bianchetto rappresenta un collegamento diretto tra l’ambiente naturale e le tradizioni gastronomiche della zona.

C’è un ingrediente che, più di altri, racconta in modo silenzioso il legame tra cucina e territorio: il tartufo bianchetto (Tuber borchii Vitt.), che cresce nelle pinete costiere di Eboli. Cantina Segreta sceglie di valorizzarlo all’interno della propria proposta gastronomica, inserendolo nei piatti con un approccio misurato, coerente con la filosofia del ristorante: una cucina che lavora per equilibrio, sottraendo piuttosto che aggiungere, e lasciando spazio alla materia. “È un prodotto che nasce a pochi chilometri da qui — spiega lo chefpatron Andrea Nanna — più delicato rispetto ad altre varietà di tartufo, ma capace di esprimere una profondità aromatica precisa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Cantina Segreta" valorizza il tartufo bianchetto delle pinete di Eboli: il territorio entra in cucina Articoli correlati Il territorio e le sue identità. Il ritorno di Gustopolis. Tartufo, cucina, artigianatoMONTOPOLI Gustopolis torna con la mostra mercato del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici sabato 28 e domenica 29 marzo nel centro storico di... Festival del Tartufo Bianchetto e Bianchello doc. Eccellenze nel centro storico di FossombroneTorna il Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello doc giunto alla 42ª edizione che animerà il centro storico di Fossombrone nei weekend...