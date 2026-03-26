cantiere fiorentina vertice con i commercianti lavori al via ma dopo pasqua

Un incontro tra rappresentanti del cantiere di via Fiorentina e i commercianti si è svolto recentemente, mentre i lavori sono stati avviati ma ancora in fase di programmazione, con l’inizio previsto dopo Pasqua. La presenza del cantiere ha causato problemi alla viabilità e ha determinato una diminuzione della clientela per le attività commerciali della zona.

Tra disagi per la viabilità e calo della clientela, il cantiere di via Fiorentina resta al centro delle preoccupazioni di commercianti e imprese. Proprio per fare il punto sulla situazione si è svolto un incontro tra i rappresentanti delle categorie economiche e l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di aggiornare il cronoprogramma dei lavori e affrontare le criticità ancora aperte. Sul fronte operativo, dal tavolo è arrivata la conferma della riapertura del cantiere subito dopo Pasqua. Entro la fine del mese è inoltre prevista l’apertura del collegamento su via Golgi, passaggio considerato strategico per alleggerire la viabilità e migliorare l’accessibilità all’area interessata dai lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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