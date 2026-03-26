Canoa slalom azzurri in raduno a Oklahoma City | De Gennaro e compagni si allenano sul canale olimpico di Los Angeles 2028

Nove canoisti italiani si trovano in raduno a Oklahoma City, dove si stanno allenando sul canale olimpico di Los Angeles 2028. La preparazione, durata dal 18 marzo al 5 aprile, è stata organizzata dal direttore tecnico e coinvolge atleti che si esercitano per oltre due settimane negli Stati Uniti. La squadra è composta da nove componenti, convocati dal responsabile tecnico.

Nove atleti convocati dal DT Molmenti per oltre due settimane di preparazione negli Stati Uniti, dal 18 marzo al 5 aprile. Nel fine settimana la Ranking Race sul canale che ospiterà anche i Mondiali 2026. In autunno gli Europei di Ivrea La squadra italiana senior di canoa slalom ha scelto Oklahoma City come base per la preparazione alla stagione internazionale. Il raduno oltreoceano, iniziato il 18 marzo e in programma fino al 5 aprile, si svolge sull’impianto che non solo ospiterà i Campionati Mondiali 2026, ma sarà anche teatro delle gare olimpiche di Los Angeles 2028: una scelta tecnica precisa, che permette agli azzurri di familiarizzare con il canale che nei prossimi anni diventerà il palcoscenico più importante della disciplina. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Canoa slalom, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione della canoa slalom per Los Angeles 2028. L’Italia della canoa slalom lavora ad Oklahoma City. Nel weekend gli azzurri parteciperanno alla Ranking RaceSi lavora sodo fin dall’inizio per gettare le basi di una stagione in cui poter continuare a mietere soddisfazioni. Contenuti e approfondimenti su Oklahoma City Canoa slalom, azzurri in raduno a Oklahoma City: De Gennaro e compagni si allenano sul canale olimpico di Los Angeles 2028Nove atleti convocati dal DT Molmenti per oltre due settimane di preparazione negli Stati Uniti, dal 18 marzo al 5 aprile. Nel fine settimana la Ranking Race su ... sportface.it L’Italia della canoa slalom lavora ad Oklahoma City. Nel weekend gli azzurri parteciperanno alla Ranking RaceSi lavora sodo fin dall'inizio per gettare le basi di una stagione in cui poter continuare a mietere soddisfazioni. L'Italia della canoa slalom si sta ... oasport.it