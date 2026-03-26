Un uomo è stato condannato a sei mesi di reclusione con pena sospesa in seguito a un procedimento davanti al tribunale di Teramo, relativo alla morte di un cane avvenuta a Torricella Sicura. La vicenda riguarda il proprietario dell’animale, che ha ucciso il cane appeso al trattore. La sentenza è stata raggiunta tramite un patteggiamento.

Si è conclusa con un patteggiamento a 6 mesi di reclusione, pena sospesa, l’udienza davanti al tribunale di Teramo la vicenda denuncia da Lndc Animal Protection Si è conclusa con un patteggiamento a 6 mesi di reclusione – pena sospesa – l’udienza davanti al tribunale di Teramo relativa alla drammatica vicenda del cane ucciso dal proprio proprietario a Torricella Sicura (Teramo). L'animale era stato impiccato alla forca di un trattore. Secondo quanto sostenuto dall’imputato, il cane sarebbe stato già privo di vita e l’uomo avrebbe semplicemente utilizzato il trattore per sollevarne il corpo, dichiarando di non essere in grado di farlo manualmente a causa di problemi di salute. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Cane ucciso dal proprietario dopo essere stato appeso al trattore, condannato un uomo

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Si è chiusa con un patteggiamento a sei mesi di reclusione la drammatica vicenda del cane ucciso a Torricella Sicura, in provincia di Teramo, ritrovato impiccato alla forca di un trattore. #ANSA x.com