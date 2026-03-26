Candlelight Spring
Questa primavera, Candlelight® ripropone a Bologna la sua serie di concerti a lume di candela, intitolata Candlelight Spring. La manifestazione includerà una scenografia con elementi floreali, arricchendo l’atmosfera già nota. La rassegna si svolgerà in diverse location della città, offrendo spettacoli di musica dal vivo con un’ambientazione suggestiva e curata nei dettagli.
Questa primavera, Candlelight® torna a Bologna con una nuova edizione di , integrando una scenografia floreale nella sua celebre serie di concerti a lume di candela. Il format adatta alcune delle location più iconiche della città per celebrare l'arrivo della nuova stagione. A partire da aprile, Oratorio di San Filippo Neri ospiterà questa edizione con programmi dedicati a Cremonini, Hans Zimmer e molti altri. Il pubblico potrà assistere alle performance dal vivo di alcune delle loro opere più note nel classico format Candlelight, arricchito per l'occasione da un esclusivo allestimento floreale sul palco. Oltre a Bologna, il programma primaverile farà tappa per un periodo limitato anche in altre città, estendendo l'iniziativa a nuovi mercati. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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