Cancro all'utero aggressivo 50enne operata al Brotzu di Cagliari | Asportate 25 localizzazioni tumorali

Una donna di 50 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico complesso presso l'ospedale Brotzu di Cagliari, a causa di un tumore all’utero di natura aggressiva. Durante l’operazione sono state asportate 25 localizzazioni tumorali. La paziente è stata sottoposta a un intervento mirato per rimuovere le masse tumorali presenti nel suo organismo.

Al Brotzu di Cagliari complesso intervento su una paziente di 50 anni affetta da un sarcoma uterino aggressivo. L'operazione, lunga e delicata, ha previsto l'asportazione di oltre 25 localizzazioni tumorali, alcune anche di dimensioni importanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Eva Grimaldi operata d’urgenza al seno: “Ho rischiato la vita per una capsulite”Eva Grimaldi rivela di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico lo scorso 13 marzo. Una tossina del colera ha frenato il cancro del colon-retto nei topi: “Uccide le cellule tumorali”In uno studio sperimentale su topi i ricercatori hanno scoperto che una tossina prodotta dal batterio responsabile del colera può bloccare la... Tutto quello che riguarda Cancro all 8217 utero aggressivo 50enne... Cancro all’utero aggressivo, 50enne operata al Brotzu di Cagliari: Asportate 25 localizzazioni tumoraliAl Brotzu di Cagliari complesso intervento su una paziente di 50 anni affetta da un sarcoma uterino aggressivo ... fanpage.it Chirurgia da record al Brotzu: asportate 25 masse tumorali su una paziente di 50 anniUna sfida vinta contro un male invisibile e ramificato. All’ARNAS G. Brotzu di Cagliari la chirurgia oncologica ginecologica segna un nuovo traguardo di altissimo profilo, portando a termine un inte ... vistanet.it