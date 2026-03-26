Campania Fico | Approvato bilancio nell' interesse dei cittadini

Nella regione, con l’approvazione del bilancio, si conclude l’esercizio provvisorio. Il nuovo documento finanziario presenta un equilibrio e prevede maggiori risorse destinate ai settori dei trasporti, dell’ambiente, dei rifiuti, delle acque, del sociale e della sanità. La decisione è stata accolta con soddisfazione da parte delle autorità regionali, che hanno evidenziato i benefici per i servizi pubblici e i cittadini.

“Grande soddisfazione, dopo il voto usciamo finalmente dall’esercizio provvisorio. Oggi c’è un quadro del bilancio che è di equilibrio finanziario e che porta ad aumentare le risorse per i trasporti, l’ambiente, il ciclo dei rifiuti, il ciclo delle acque, il sociale e il socio-sanitario. Non potevamo far entrare ogni emendamento che il Consiglio voleva, perché ci sono tante questioni importanti ma che vanno trattate in un’altra legge, magari più organica, e che non corrisponde alla legge di bilancio. Tanti emendamenti non sono stati ammissibili perché estranei per materia, invece ci sono tante materie importanti che dobbiamo trattare e che tratteremo nei luoghi giusti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Campania, Fico: "Approvato bilancio nell'interesse dei cittadini" Articoli correlati Fico presenta la nuova giunta regionale della Campania: “Porteremo la voce dei cittadini”Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha ufficializzato la squadra in Consiglio regionale. Leggi anche: Regione Campania, approvato il bilancio dal Consiglio Contenuti e approfondimenti su Campania Fico Approvato bilancio... Temi più discussi: Bilancio Regione Campania, ci sono troppi emendamenti, Roberto Fico vuole un taglio per evitare la paralisi in Commissione; Matera soddisfatto per approvazione Bilancio Regione Campania 2026/2028; REGIONE CAMPANIA. IL CONSIGLIO CONVOCATO GIOVEDI’ 26 MARZO PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO; Bilancio Campania 2026: Manovra da 38,5 mld. Fico blinda l'Aula. Fico, dopo approvazione bilancio Regione in piena operativitàOggi abbiamo approvato il Bilancio della Regione Campania. Un passaggio importante che ci permette di uscire dall'esercizio provvisorio e di riportare la Regione a una piena operatività. Ringrazio tu ... ansa.it Campania, Fico: Approvato bilancio nell'interesse dei cittadini(LaPresse) - Grande soddisfazione, dopo il voto usciamo finalmente dall’esercizio provvisorio. Oggi c’è un quadro del bilancio che è di ... stream24.ilsole24ore.com “In Campania liste d’attesa sanitarie lunghissime: da 6 mesi a un anno per una colonscopia e altri esami. Presentate diffide” Ben 233 giorni di attesa per una colonscopia. Questo il tempo della lista di attesa in Campania che si è visto notificare un cittadino del facebook Epatite A, dopo l'emergenza in Campania: il focolaio nel Lazio in linea con i dati dello scorso anno x.com