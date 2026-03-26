Cambiaso sorpresa per Italia Irlanda del Nord | neanche convocato il terzino della Juventus! Cosa è successo

Durante la convocazione per la partita tra Italia e Irlanda del Nord, Andrea Cambiaso non è stato incluso nella lista dei giocatori chiamati. La sua assenza ha sorpreso gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando che il terzino della Juventus era stato presente in precedenti raduni. La scelta di non convocarlo ha attirato l’attenzione nel mondo del calcio italiano.

Sorpresa per Italia Irlanda del Nord per quanto riguarda Andrea Cambiaso: neanche convocato il terzino bianconero! Che cosa è successo. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista ufficiale per il match di stasera senza includere Andrea Cambiaso. Il calciatore bianconero resta fuori per scelta tecnica, lasciando il posto a Palestra, che agirà come vice Politano. ULTIMISSIME JUVE LIVE Oltre allo juventino, mancheranno all’appello diversi nomi. Gianluca Scamacca non ha recuperato dal lavoro differenziato e finirà in tribuna. Risultano assenti anche il portiere Elia Caprile, il difensore Diego Coppola e l’attaccante Nicolò Cambiaghi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cambiaso, sorpresa per Italia Irlanda del Nord: neanche convocato il terzino della Juventus! Cosa è successo Articoli correlati Italia-Irlanda del Nord, i convocati di Gattuso: un forfait ed una sorpresaGennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati azzurri per la delicatissima sfida di questa sera contro l’Irlanda del Nord, valida per la... Irlanda del Nord, i convocati per i playoff Mondiali con l’Italia: la sorpresa è Morrison del LiverpoolL’Irlanda del Nord ha diramato i convocati per lo spareggio contro l’Italia, in palio un posto nella finale playoff per i Mondiali 2026. Aggiornamenti e notizie su Italia Irlanda del Temi più discussi: Italia ai playoff Mondiali 2026, i convocati di Gattuso: c'è un (inatteso) ritorno; Convocati Nazionale, torna Chiesa: è la sua prima volta con Gattuso. C'è Palestra, confermato Bastoni; I convocati di Gattuso per Italia-Irlanda del Nord ai playoff dei Mondiali: Chiesa la sorpresa; Italia-Irlanda del Nord: la lista ufficiale dei convocati del ct Gennaro Gattuso. Italia-Irlanda del Nord, i convocati di Gattuso: un forfait ed una sorpresaGennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati azzurri per la delicatissima sfida di questa sera contro l'Irlanda del Nord , valida per la semifinale playof ... sportface.it Italia-Irlanda del Nord oggi a Bergamo: è la sfida decisiva. Probabili formazioni, orario e dove vederlaPer l'Italia di Gennaro Gattuso oggi, 26 marzo, è il giorno decisivo: gli Azzurri affrontano a Bergamo l'Irlanda del Nord in una partita secca che vale la ... lapresse.it I convocati di Gennaro Gattuso per Italia-Irlanda del Nord Gianluca Scamacca out dai convocati di stasera, non è riuscito a recuperare e si sistemerà in tribuna, a sorpresa, insieme ad Andrea Cambiaso, che ha perso il ballottaggio con Marco Palestra per - facebook.com facebook Il giorno di Italia-Irlanda del Nord è arrivato. Con la speranza che sia solo la prima, non l'unica, di due notti a tinte azzurre: quelle che dovranno riportare il nostro calcio a un Mondiale dopo 12 anni d'assenza. Si può fare. Si deve fare x.com