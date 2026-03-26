Calendario 2026 il Città di Nembro dà forfait | salta il meeting internazionale

Gli organizzatori della gara internazionale di atletica programmata per il 2026 hanno deciso di cancellare l’evento. La decisione è stata presa a causa dell’impossibilità di rifare la pista del campo Saletti, che aveva già ottenuto una deroga l’anno precedente. La mancanza di interventi sul manto di gioco ha reso impossibile mantenere l’appuntamento previsto nel calendario.

ATLETICA. Il mancato rifacimento della pista del Saletti, già in deroga l’anno scorso, ha costretto gli organizzatori a rinunciare. «Lavoriamo perché sia un arrivederci e non un addio». Torna il Memorial Lanfranchi (corsa in montagna). Un elenco di eventi fittissimo e un’assenza roboante. Nel calendario della stagione all’aperto dell’atletica bergamasca che verrà ufficializzata a breve dal comitato provinciale della Fidal mancherà il meeting internazionale «Città di Nembro», presenza fissa dal ’97 in poi con l’eccezione per l’emergenza Covid nel 2020 e l’anno scorso sesto evento per importanza in Italia, tra i primi 100 al mondo. «Lo scorso... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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ENEA SALMEGGIA E NEMBRO / Un artista. Un territorio. Quattrocento anni di storia da riscoprire. A quattrocento anni dalla sua morte, Enea Salmeggia, detto il Talpino, torna al centro di un percorso diffuso tra chiese, paesi e città del territorio bergamasco. Na - facebook.com facebook