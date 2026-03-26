Calciomercato Milan occhi su Hogsberg | osservatori rossoneri attesi al playoff tra Danimarca e Macedonia

Gli osservatori del Milan sono stati presenti durante il match di playoff tra Danimarca e Macedonia, con l’obiettivo di seguire da vicino le prestazioni di Høgsberg. Il club rossonero ha intensificato le attività di scouting in Europa, concentrandosi su giovani calciatori emergenti. La presenza al match conferma l’interesse verso il talento danese, inserito tra i profili monitorati dal club.

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