La Juventus si sta preparando a intensificare le discussioni per portare a termine l'acquisto di Kessie, centrocampista attualmente sotto contratto con un’altra squadra. La società ha programmato un incontro con gli agenti del giocatore, dopo aver deciso di puntare con decisione su questo trasferimento. La trattativa si avvicina a una fase decisiva, con la squadra pronta a fare un passo avanti.

Spalletti e dirigenza hanno scelto il colpo per il centrocampo: la Juventus è pronta ad accelerare la trattativa che porterebbe Frank Kessie a Torino. L’ivoriano, attualmente in forza all’Al Ahli in Arabia Saudita, andrà in scadenza di contratto a luglio e non ha intenzione di prolungare, con l’obiettivo di tornare a giocare in Europa. Oltre ai bianconeri, altri club di Liga e di Premier League si sono fatti avanti per il giocatore. Ci sarà da superare lo scoglio dell’ingaggio: l’attuale stipendio dell’ivoriano è troppo alto per le casse della società e Ottolini e Comolli, come riportato dal Corriere dello Sport, sono intenzionati di proporgli un contratto non superiore ai 6 milioni di euro (circa la metà dei soldi che percepisce attualmente in Arabia). 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, accelerata per Kessie: a breve il summit con gli agenti

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