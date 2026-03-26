Calciomercato Inter si valuta un 2003 del River | il nome è una garanzia

Sul calciomercato dell'Inter si parla di un calciatore argentino classe 2003 proveniente dal River Plate. La società nerazzurra sta valutando il suo acquisto, mentre il rapporto tra l'Inter e l'Argentina continua a essere molto stretto. Al momento, non ci sono annunci ufficiali, e la trattativa rimane in fase di valutazione.

Calciomercato Inter. Il legame viscerale tra l’ Inter e l’ Argentina sembra destinato a scrivere un nuovo, affascinante capitolo. Da decenni il mercato albiceleste rappresenta il terreno di caccia prediletto per i colori nerazzurri, una tradizione che affonda le radici in leggende del calibro di Javier Zanetti e che prosegue oggi con il capitano Lautaro Martínez. Questa linea diretta tra Buenos Aires e Milano non accenna a interrompersi, alimentata da una rete di scout sempre attenta ai migliori talenti emergenti del Sud America. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da El Crack Deportivo, il club di Viale della Liberazione avrebbe messo nel mirino un nuovo profilo di grande prospettiva: Lautaro Rivero. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Lazio, nel mirino un 2003 ex Inter: ha già detto si Leggi anche: Calciomercato Inter, non si molla questo nome del Liverpool: Chivu lo apprezza Contenuti e approfondimenti su Calciomercato Inter Temi più discussi: ?? L'Inter si è decisa: pronti 40 milioni per Manu Koné. Barcellona su Bastoni; Serie A, Calciomercato Inter – Colpi in tutti i reparti: le ultimissime; Inter, cosa filtra su Palestra: Chivu ha dato un indizio; Inter-Racing, incontro Marotta-Milito: si valuta il prolungamento del prestito di Carboni fino al 2027. Sport – Inter cede Bastoni per 2 colpi top: Barcellona ora ci crede. E lui valuta solo 2 opzioniIl quotidiano sportivo spagnolo insiste sull'interesse blaugrana per il difensore e spiega perché il club milanese sarebbe propenso a dire sì ... msn.com Inter contro Juve per il nuovo crack argentino: clausola folleInter Juve nuovo derby d'Italia sul calciomercato: nel mirino il crack argentino in forza al River Plate. Ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it #Inter, Calhanoglu: "Mi volevano #Juventus e Barcellona. Chivu dà un'opportunità a tutti, con Inzaghi era diverso" calciomercato.com/liste/inter-ca… x.com Il nome di Manu Koné torna al centro del calciomercato: l'Inter prepara l'investimento, mentre la Roma... Leggi qui #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #CalciomercatoInter - facebook.com facebook