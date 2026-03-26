Calcio l’Italia U21 travolge la Macedonia 4-0

L’Italia Under 21 ha vinto 4-0 contro la Macedonia del Nord in una partita disputata a Empoli, valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. La gara si è conclusa con un largo vantaggio per gli italiani, che momentaneamente condividono la prima posizione nel girone con la Polonia. La partita si è svolta domenica pomeriggio e ha visto la squadra italiana imporsi senza difficoltà.

Roma, 26 mar. (askanews) – L’Italia Under 21 batte nettamente la Macedonia del Nord 4-0 a Empoli, nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria e aggancia momentanemante la Polonia in testa al raggruppamento. Successo convincente per gli azzurrini, padroni del gioco dall’inizio alla fine e capaci di costruire il risultato già nei primi minuti. La gara si sblocca al 4?, quando Ndour svetta di testa su cross di Bartesaghi e firma l’1-0. L’Italia continua a spingere con continuità, colpendo anche un palo e una traversa con Lipani, e chiude il primo tempo in pieno controllo. Nella ripresa arriva l’allungo decisivo: al 49? Lipani raddoppia con un destro preciso dal limite, mentre un minuto più tardi Ekhator sfrutta al meglio un assist di Dagasso per il 3-0. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Macedonia del Nord 0-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: si parte! Italia-Macedonia del Nord oggi, Qualificazioni Europei calcio U21 2027: orario, tv, programma, streamingNel Gruppo E delle qualificazioni agli Europei U21 2027 di calcio la settima giornata, la seconda del girone di ritorno, propone il match... Aggiornamenti e notizie su Calcio l'Italia U21 travolge la... Temi più discussi: Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Italia Under 21, i convocati del Ct Baldini; Calcio, i convocati dell’Italia U21 per le qualificazioni agli Europei: 4 novità assolute e qualche assenza di spessore; Riparte la caccia all’Europeo: Baldini convoca 24 Azzurrini, prima chiamata per Daffara, Ahanor, Mannini e Cacciamani. LIVE Italia-Macedonia del Nord 4-0, Qualificazioni Europei calcio U21 2027 in DIRETTA: vittoria convincente degli azzurrini di BaldiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.09 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 20.08 Alcuni dati: 25 tiri complessivi per ... oasport.it Calcio, poker dell’Italia U21 alla Macedonia del Nord nelle qualificazioni agli Europei: dominio degli azzurrini a EmpoliCalato il sipario sul settimo impegno del girone di qualificazione agli Europei Under 21 del 2027, in programma tra Albania e Serbia. Allo stadio Carlo ... oasport.it Due assist per Bartesaghi nella vittoria per 4-0 dell'Italia U21 sulla Macedonia del Nord: grande prestazione del talento rossonero! facebook Grandissima prestazione di Davidino #Bartesaghi nel match dell’ #Italia U21 contro la Macedonia del Nord. Doppio assist a referto. x.com