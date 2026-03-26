Le partite dei quarti di finale della Coppa Italia di calcio a 5 si sono concluse con la qualificazione di Meta Catania e Roma alle semifinali. Le due gare decisive si sono disputate nelle ultime ore, determinando le squadre che si sfideranno nella prossima fase della competizione. Le semifinali sono programmate per sabato 28 marzo.

Il programma dei quarti di finale della Coppa Italia 2026 di calcio a 5 è completo. Le ultime due partite, che hanno determinato quindi l’agenda delle semifinali, che si giocheranno sabato 28 marzo, sono andate in archivio. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Meta Catania-Sandro Abate 5-2 I siciliani non sbagliano nel duello con i campani. Partenza forte con le reti di Musumeci e Pulvirenti, Galletto dall’altra parte accorcia: al riposo si va sul 2-1. Gli etnei controllano la gara: botta e risposta ancora con una zampata di Pulvirenti e un autogol, per il momentaneo 3-2, che alla fine però diventa 5-2 quando nel finale sale Sacon in cattedra infilando la doppietta che inchioda il match sul risultato conclusivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: Meta Catania e Roma raggiungono le semifinali della Coppa Italia

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