Il Caffè Concerto si trova in uno stato di incertezza dopo che il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere temporaneamente la decisione del Tar dell'Emilia-Romagna. La richiesta di Rrem di bloccare gli effetti della decadenza della concessione, notificata dal Comune, è stata così rimandata al Tribunale amministrativo regionale. La vicenda rimane in attesa di ulteriori decisioni giudiziarie.

Confermata la sospensiva del provvedimento che imponeva alla gestione l'abbandono dei locali entro 30 giorni. A giugno la nuova udienza Caffè Concerto nel limbo. La vicenda sembrava essersi chiusa a inizio febbraio quando il Tar dell'Emilia-Romagna aveva respinto la richiesta del gestore Rrem di sospendere gli effetti del provvedimento di decadenza della concessione, che il Comune ha notificato alla società concessionaria lo scorso 23 dicembre, con intimazione al rilascio dei locali del Caffè Concerto che si affacciano su piazza Grande entro 30 giorni. Ma la partita resta aperta. O meglio, sospesa, come messo nero su bianco nelle scorse ore dal Consiglio di Stato, a cui Rrem ha fatto ricorso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Caffè Concerto nel limbo, il Consiglio di Stato 'congela' l'addio di Rrem e rimanda tutto al Tar

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