Durante una puntata di Caduta Libera, la concorrente Anna Maria ha ricevuto una proposta di matrimonio mentre cercava di battere il campione in carica. Max Giusti, il conduttore, ha commentato l’episodio, affermando che si tratta di un evento mai verificatosi prima nel programma. La proposta è avvenuta nel corso della sfida tra la concorrente e il campione.

Sorpresa a Caduta Libera, dove la concorrente Anna Maria ha ricevuto la proposta di matrimonio. È accaduto mentre la sfidante ha provato a battere il campione. Accanto a lei il suo fidanzato Davide, che - interpellato da Max Giusti - ha chiesto di poter scendere un attimo per fare una cosa. A quel punto ha tirato fuori dalla tasca l’anello e si è inginocchiato di fronte alla compagna. "Non sono bravo a fare discorsi, quindi voglio solo chiedere una cosa", ha premesso il ragazzo prima di inginocchiarsi di fronte ad Anna Maria chiedendogli di sposarlo con tanto di anello. E lei ha subito abbracciato e baciato il fidanzato. Mentre in sottofondo si sentiva la marcia nuziale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Caduta Libera, Max Giusti sconvolto: "Mai successo", cosa accade in puntata

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