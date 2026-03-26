bypass sulla statale adriatica patto tra comune anas e regione

Una convenzione tra il Comune di Potenza Picena, la Regione Marche e l’Anas è stata approvata tramite una delibera di giunta regionale. L’accordo riguarda la realizzazione di un bypass sulla statale Adriatica nel tratto che attraversa Porto Potenza. La firma della convenzione segna l’avvio di un intervento che coinvolge le tre amministrazioni per la gestione del progetto.

Tramite una delibera di giunta regionale, è stata predisposta la convenzione tra il Comune di Potenza Picena, la Regione Marche e l’ Anas per la realizzazione del bypass sul tratto della statale Adriatica che attraversa Porto Potenza. L’atto è stato approvato lunedì ad Ancona, e prevede uno stanziamento iniziale di 11 milioni di euro da parte della Regione per il primo stralcio. Si tratta di una infrastruttura che devierà il tracciato della statale fuori dall’abitato. Insomma, un importante passo in avanti per un intervento presentato ormai da diverso tempo, e cioè a dicembre del 2023. Nell’atto, è sottolineato che la realizzazione della variante sulla statale servirà "per ridurre il traffico e migliorare la viabilità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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