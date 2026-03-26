Buoni pasto Edenred Antitrust avvia istruttoria | abuso di posizione dominante maggiori costi su consumatori

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Edenred, accusata di aver imposto condizioni penalizzanti agli operatori della Grande Distribuzione Organizzata riguardo ai buoni pasto. Secondo le indagini, queste pratiche avrebbero portato a un aumento dei costi per i consumatori. La decisione si basa su sospetti di abuso di posizione dominante da parte dell'azienda.

Secondo l'Antitrust, Edenred avrebbe imposto "condizioni penalizzanti" agli operatori della Grande Distribuzione Organizzata. Per le associazioni dei consumatori i costi ricadono sull'utente finale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati L’Antitrust avvia istruttoria sui buoni pasto Edenred: “Abuso di posizione dominante”Presunto abuso di posizione dominante nel mercato dei buoni pasto: è questo il motivo per il quale l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei... L’Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto EdenredL’ Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante... Altri aggiornamenti su Buoni pasto Temi più discussi: Edenred, Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto; Lo Spazio Franco festeggia otto anni di teatro; Epatite A nel Crotonese, l’ASP invita alla prudenza: Nessun allarme, ma serve attenzione; Vittima e carnefice, il dialogodella dittatura. Edenred, Antitrust avvia istruttoria su buoni pastoL’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sost ... adnkronos.com Antitrust avvia istruttoria su buoni pasto EdenredL'ipotesi dell'Autorità è che sia stato violato l'articolo 102 Tfue per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pas ... tg24.sky.it L'Antitrust avvia l'istruttoria sui buoni pasto Edenred. Presunto abuso di posizione dominante, oneri su Gdo e maggiori costi su consumatori. #ANSA - facebook.com facebook L'Antitrust avvia l'istruttoria sui buoni pasto Edenred. Presunto abuso di posizione dominante, oneri su Gdo e maggiori costi su consumatori. #ANSA x.com