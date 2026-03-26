Alessandro Buongiorno, intervistato da Panini Sport Italia, ha condiviso alcuni dettagli sul suo approdo al Napoli. Ha spiegato di dedicare molto tempo allo studio degli attaccanti con cui si confronta, analizzando i loro movimenti. La sua attenzione ai dettagli e l’impegno nello studio sono stati menzionati come parte della sua preparazione.

Intervistato da Panini Sport Italia, Alessandro Buongiorno ha rivelato diversi retroscena legati al suo approdo a Napoli. Le parole di Buongiorno. Com’è stata la tua prima esperienza qui a Castel Volturno? “È stata emozionante perché non conoscevo ancora i compagni, quindi affrontare qualcosa di nuovo è sempre bello, speciale ed emozionante. Sono entrato negli spogliatoi, ho fatto la conoscenza dei ragazzi e dello staff, e mi hanno mostrato un po’ tutti gli spazi del centro.” Un’altra cosa che mi incuriosiva era la tua scelta: ti sei trovato davanti le varie offerte, cosa ti ha convinto a prendere questa decisione? C’è stata qualche persona vicina a te che ti ha consigliato? “Sì, innanzitutto, dalla parte della famiglia di mio papà tutti sono napoletani. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buongiorno: “Studio molto gli attaccanti che affronto, per capire i loro movimenti”

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