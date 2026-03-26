Un noto calciatore ha condiviso oggi dettagli sulla sua esperienza a Napoli, commentando la festa scudetto e rivelando un retroscena su un allenatore. La lunga intervista, pubblicata sul canale YouTube di Panini Sport Italia, ha svelato aneddoti legati alla stagione e alle celebrazioni, offrendo uno sguardo diretto sulle vicende vissute durante il campionato.

Alessandro Buongiorno è stato protagonista di una lunga e simpatica intervista rilasciata in giornata dal canale YouTube di Panini Sport Italia. Tra i vari temi, il difensore azzurro ha parlato della sua prima volta a Castel Volturno e del suo approdo a Napoli, svelando inoltre un curioso retroscena su Conte che ne ha facilitato il trasferimento. Inoltre, il numero 4 del Napoli ci ha tenuto inoltre a raccontare la festa scudetto della scorsa stagione vissuta dall’interno. Di seguito le sue dichiarazioni. Come primo argomento, Buongiorno ha raccontato il suo primo approccio con Castel Volturno, dove ha avuto modo di fare le prime nuove conoscenze: Un’accoglienza decisamente piacevole e ospitale, che avrà sicuramente colpito l’ex Torino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Buongiorno si racconta: la sua esperienza a Napoli, la festa scudetto e il retroscena su Conte

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