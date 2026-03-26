buio su teheran

Un cielo coperto di fumo avvolge la città, rendendo il sole invisibile. Un narratore descrive la scena, attraversando la città da est a ovest, mentre il fumo si diffonde nell'aria. La situazione si presenta come un'oscurità diffusa, senza indicazioni immediate sulle cause o sulle conseguenze di questa condizione.

Il fumo nel cielo era tale che il sole era sparito. Non avevo mai visto il cielo così. Avevano colpito i depositi di petrolio a est, ovest e sud di Teheran e il fumo aveva invaso tutto; sulle montagne era anche nevicato e l’inversione termica aveva intrappolato il fumo nel cielo. Era quella la causa delle enormi esplosioni che avevamo sentito la notte. Avevano colpito i depositi petroliferi ai quattro lati di Teheran. Alle 8, quando ho guardato fuori dalla finestra, ho pensato che fossero le 5. Era tutto buio. Ho controllato il telefono: erano le 8.35. Ho chiamato mia moglie perché venisse a guardare. Si è coperta naso e bocca, e ha detto: “Hanno colpito con l’uranio”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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