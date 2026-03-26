A causa di un camion rimasto di traverso sulla carreggiata, la strada statale E45 è stata chiusa temporaneamente in direzione Terni all’altezza di Verghereto. Sul posto sono in corso operazioni di rimozione del veicolo, con il traffico deviato e rallentamenti registrati nella zona. La chiusura si è resa necessaria per motivi di sicurezza e per permettere l’intervento dei mezzi di soccorso.

Un tir bloccato impedisce il passaggio degli spazzaneve. Polizia Stradale e Anas sul posto per liberare la carreggiata A causa di un mezzo pesante di traverso in carreggiata, la strada statale E45 è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Terni all’altezza di Verghereto. Poiché l’intraversamento del veicolo impedisce la regolare attività di sgombero della neve dal piano viabile e vista l’intensa precipitazione nevosa in corso, è stata attivata la procedura di allertamento condivisa al tavolo prefettizio che prevede l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagno di Romagna con rientro a Canili. È stato attivato l’intervento del soccorso meccanico per il recupero del mezzo pesante. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Bufera di neve un camion di traverso: chiuso tratto dell'E45, traffico deviato e rallentamenti in corso

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