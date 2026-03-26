Brusco calo delle temperature fiocchi di neve sulla Cimina | VIDEO

Nella serata di mercoledì 25 marzo, le temperature nella zona della Tuscia sono diminuite rapidamente, portando alla caduta di fiocchi di neve sulla zona del Monte Cimina. La giornata precedente era stata caratterizzata da sole e condizioni di tempo stabile, ma intorno alle ore serali si è verificato un repentino calo termico.

Massime non oltre i 10 gradi nella Tuscia: rovesci di grandine e graupel a Montefiascone. Le previsioni meteo fino al weekend Brusco calo delle temperature nella Tuscia. È iniziato già nella serata di mercoledì 25 marzo, interrompendo una giornata caratterizzata dal sole e dal bel tempo. Poi questa mattina, giovedì 26 marzo, è rapidamente scesa la quota neve, portando fiocchi fino a circa 600 metri sul livello del mare nel Viterbese. Qui le massime non vanno oltre i 10 gradi. Intorno alle 9 fiocchi di neve sono stati segnalati sulla Cassia Cimina, in particolare nel territorio del comune di Caprarola, all'altezza della discoteca Due Cigni, e al bivio della Faggeta di Soriano nel Cimino. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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