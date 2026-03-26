Brusco calo della temperatura nella Tuscia fiocchi di neve sulla Cimina | VIDEO

Nella serata di mercoledì 25 marzo, la Tuscia ha registrato un improvviso calo delle temperature, che ha portato anche alla caduta di fiocchi di neve sulla zona della Cimina. La giornata, inizialmente soleggiata e calda, ha subito questa variazione climatica improvvisa. Sono stati segnalati cambiamenti nelle condizioni meteorologiche e la presenza di neve in alcune aree.

Massime non oltre i 10 gradi nella Tuscia: rovesci di grandine e graupel a Montefiascone. Le previsioni meteo fino al weekend Un brusco calo delle temperature ha interessato la Tuscia già nella serata di mercoledì 25 marzo, interrompendo una giornata caratterizzata dal sole e dal bel tempo. Questa mattina, 26 marzo, la quota neve è rapidamente scesa, portando rovesci nevosi fino a circa 600 metri sul livello del mare nel Viterbese. Intorno alle 9, fiocchi di neve sono stati segnalati lungo la Cassia Cimina, in particolare nel comune di Caprarola, all’altezza della discoteca Due Cigni. Nella zona di Montefiascone, invece, i residenti hanno assistito a un rovescio di grandine e graupel, fenomeno simile alla neve, ma caratterizzato da chicchi più piccoli e compatti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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