Brock Lesnar svela la storia del suo tatuaggio con la spada | Ero ubriaco marcio

Brock Lesnar ha condiviso il retroscena dietro uno dei suoi tatuaggi più noti, raffigurante una spada sul petto. Secondo la sua testimonianza, l’incisione è stata fatta durante una serata in un bar frequentato da motociclisti, mentre era sotto l’effetto di una quantità significativa di alcol. La storia è stata resa nota dallo stesso atleta attraverso un’intervista recente.

Brock Lesnar ha raccontato l’esilarante retroscena dietro uno dei suoi tatuaggi più discussi: la spada sul petto, frutto di una birra di troppo in un bar per motociclisti. Il tatuaggio della spada nato da una sbronza in Arizona. Ospite questa settimana di Barstool Sports, Brock Lesnar ha ripercorso diverse tappe della sua carriera e della sua vita privata, regalando anche un aneddoto memorabile sul famigerato tatuaggio della spada che porta sul petto. Il tatuaggio risale al periodo successivo alla sua prima uscita dalla WWE nel 2004, quando Lesnar si stava preparando per tentare la carriera nella NFL. “Ero ubriaco marcio a Scottsdale, in Arizona”, ha raccontato Lesnar. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Brock Lesnar svela la storia del suo tatuaggio con la spada: “Ero ubriaco marcio” Articoli correlati Brock Lesnar torna in WWE: annunciato il suo ritornoJUST ANNOUNCED! The Beast Brock Lesnar LIVE at Raw in Atlanta ONE WEEK from Monday! si profila una nuova fase della strada verso wrestlemania, con... Brock Lesnar a WrestleMania 42: chi sarà il suo avversario?Il confronto tra Oba Femi e Brock Lesnar durante la Royal Rumble ha lasciato il pubblico con l'impressione che si tratti di un incontro destinato a... Approfondimenti e contenuti su Brock Lesnar Temi più discussi: Brock Lesnar svela il vero motivo del suo ritorno in WWE; Oba Femi svela i suoi piani a lungo termine in WWE; WWE | Oba Femi prevale ancora su Brock Lesnar questa volta senza effetto sorpresa. Importanti novità sul futuro di Brock Lesnar in WWE svelateBrock Lesnar fa intendere che potrebbe ritirarsi, mentre la sua leggendaria carriera in WWE si avvicina al suo capitolo finale. worldwrestling.it Brock Lesnar rompe finalmente il silenzio sul suo ritorno in WWEInoltre, il suo nome era stato citato dall´ex dipendente WWE Janel Grant come parte dell´azione legale presentata contro Vince McMahon, ancora in corso. Per questo motivo, gli analisti pensavano che l ... worldwrestling.it Durante un’intervista a Spittin’ Chiclets, Brock Lesnar è tornato a parlare del momento in cui ha messo fine alla leggendaria Streak di The Undertaker a #WrestleMania 30. Fu una decisione di Vince McMahon, che ritenne “The Beast” il più adatto e credibile pe - facebook.com facebook La Road to #WrestleMania entra nel vivo: @WWERomanReigns e @CMPunk si scontrano, Brock Lesnar e @Obaofwwe faccia a faccia… e molto altro a #WWERaw! Scopri i risultati tinyurl.com/6e7ja8bt Rivivi le emozioni dello show on demand su @discove x.com