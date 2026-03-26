Nella serie televisiva Bridgerton 5, viene affrontato il tema della rappresentazione delle relazioni lesbiche. Tuttavia, si osserva che il pubblico generalista mostra ancora atteggiamenti omofobi, spesso manifestando resistenza o paura nei confronti di queste tematiche. La discussione mette in luce come la normalizzazione delle relazioni non eterosessuali sia ancora in fase di sviluppo nel panorama mediatico e sociale.

La verità è che la normalizzazione è ancora necessaria, perché il pubblico generalista è omofobo e ce lo dimostra sempre, appena ce n’è l’occasione. Perché i gay, ancora ancora, ci vanno bene, ma le storie lesbiche fatichiamo a digerirle, a meno che non siano intrise di stereotipi. Lo scandalo che ha travolto il nuovo trailer della quinta stagione di Bridgerton ne è l’ennesima dimostrazione, di quanto il pubblico, oggi più che mai, sia selettivo nelle proprie indignazioni. Un’ondata di commenti negativi ha invaso i social dopo l’uscita delle prime immagini, che mostrano la futura protagonista, Francesca Bridgerton, accanto al suo nuovo interesse amoroso, Michela. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Bridgerton 5: ma le lesbiche ci fanno così paura?

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