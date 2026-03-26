Bridgerton 5 | ma le lesbiche ci fanno così paura?
Nella serie televisiva Bridgerton 5, viene affrontato il tema della rappresentazione delle relazioni lesbiche. Tuttavia, si osserva che il pubblico generalista mostra ancora atteggiamenti omofobi, spesso manifestando resistenza o paura nei confronti di queste tematiche. La discussione mette in luce come la normalizzazione delle relazioni non eterosessuali sia ancora in fase di sviluppo nel panorama mediatico e sociale.
La verità è che la normalizzazione è ancora necessaria, perché il pubblico generalista è omofobo e ce lo dimostra sempre, appena ce n’è l’occasione. Perché i gay, ancora ancora, ci vanno bene, ma le storie lesbiche fatichiamo a digerirle, a meno che non siano intrise di stereotipi. Lo scandalo che ha travolto il nuovo trailer della quinta stagione di Bridgerton ne è l’ennesima dimostrazione, di quanto il pubblico, oggi più che mai, sia selettivo nelle proprie indignazioni. Un’ondata di commenti negativi ha invaso i social dopo l’uscita delle prime immagini, che mostrano la futura protagonista, Francesca Bridgerton, accanto al suo nuovo interesse amoroso, Michela. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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