A Brembate si piangono le vittime di una donna di 42 anni, che ha perso la vita dopo sei anni di malattia. Lavorava presso un'azienda del settore meccanico ed era madre. La settimana scorsa aveva anche celebrato il matrimonio, ma pochi giorni dopo il suo decesso ha lasciato un vuoto tra amici e conoscenti.

IL DOLORE. Aveva 42 anni, malata da sei, lavorava alla Same-Deutz Fahr. Era mamma e qualche giorno fa si era sposata. Stamattina i funerali. Per sei anni ha combattuto con coraggio contro una grave malattia, non perdendo mai il sorriso e guardando sempre al futuro con positività e fiducia. Tanto da programmare il suo matrimonio: la settimana scorsa si era infatti sposata con Christian Perego e insieme stavano pensando al viaggio di nozze, sarebbe stato nel Salento pugliese. Ma il sorriso di Eleonora Greco, 42 anni, si è spento insieme alle sue speranze: Brembate piange Eleonora, che si è spenta nell’abitazione di via Pizzo Redorta 55 dove viveva con la famiglia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Brembate, addio al sorriso di Eleonora. Le nozze settimana scorsa

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