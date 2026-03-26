Brasile-Francia amichevole internazionale | le probabili formazioni

Al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, si disputa un’amichevole tra Brasile e Francia, due nazionali di grande fama nel calcio mondiale. La partita coinvolge squadre con numerosi giocatori di rilievo e rappresenta un incontro di alto livello internazionale. Entrambe le formazioni sono attese con interesse per le probabili scelte di formazione e le strategie adottate dai rispettivi allenatori.

Al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts, va in scena Brasile-Francia, un’amichevole di altissimo livello internazionale. I carioca vogliono sfruttare l’occasione per riscattare un percorso di qualificazione altalenante, mentre per i transalpini rappresenta uno degli ultimi test della gestione Deschamps che ha già annunciato l’addio dopo il torneo iridato. BRASILE-FRANCIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I verdeoro sbarcano negli Stati Uniti con più dubbi che certezze. La gestione di Ancelotti ha faticato a decollare durante le qualificazioni, chiuse con un deludente quinto posto alle spalle di Argentina, Ecuador, Colombia ed Uruguay. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Brasile-Francia, amichevole internazionale: le probabili formazioni Articoli correlati Brasile-Francia (Amichevole, 26-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Amichevole di lusso a FoxboroughAmichevole di lusso al Gillette Stadium di Foxborough con il Brasile di Ancelotti che sfida la Francia di Deschamps vicecampione mondiale uscente. Brazil’s Power Lineup vs France —Is Brazil’s Strongest XI Ready to Shock France Contenuti utili per approfondire Brasile Francia amichevole... Temi più discussi: Pronostico Brasile-Francia: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Amichevole Internazionale; Mbappé trascina la Francia e manda ko il Brasile: Ad Ancelotti non basta un gol di Bremer; Brasile-Francia: quando si gioca, orario, formazioni e dove vedere l’amichevole in TV e streaming; Dove vedere Brasile-Francia giovedì in tv e streaming: canale, orario, formazioni dell'amichevole. Video Brasile Francia (1-2) | Gol e highlights: raddoppio decisivo di Ekitike! (Amichevole)Video Brasile Francia (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida come amichevole in programma durante la stagione 2025/2026 in vista dei Mondiali ... ilsussidiario.net Brasile-Francia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevoleParata di stelle al Gillette Stadium di Foxborough: Deschamps sfida Ancelotti nell'antipasto dei Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti ... tuttosport.com #Montanier, all. Saint-Etienne: "Francia superiore al Brasile. Poi quando sono entrati Doué e #Thuram..." x.com Non arrivano buone notizie sia per #Ancelotti che per il #Barcellona… L’esterno blaugrana #Raphinha si è infortunato durante l’amichevole #Brasile #Francia. Stop di 5 settimane. #calcionews24 - facebook.com facebook